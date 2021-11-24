2021/11/24 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، قرارا بشأن قبول الطلبة المكفوفين في الجامعات وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “حرصا على دعمهم وتمكينهم من القبول في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من التعليم حول قبول الطلبة المكفوفين في الجامعات المركز الخبري الوطني.

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