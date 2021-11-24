المشتركة توضح بشأن تواجد القوات الاجنبية في العراق وقواعدها

2021/11/24 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، خروج أغلب القوات القتالية الأجنبية من البلاد قبل التاريخ المحدد.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (24 تشرين الثاني 2021)، إن "ملف إنهاء التواجد الأجنبي يسير وفق الجدول المخطط له ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد".

وأضاف أن "أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبق إلا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة".

وأشار إلى ان "المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوما باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الامنية العراقية".

وتابع، ان "هناك جدولا في تسليم الأسلحة والمعدات إلى القوات القتالية".

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