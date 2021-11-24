مكافحة الارهاب يعلن تفاصيل عمليات أمنية نفذت بأمر الكاظمي

2021/11/24 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، أسفرت عن القبض على 5 من عناصر داعش.

وقال رسول في بيان تلقى NRT عربية ​نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، وإلقاء القبض على 5 من عصابات داعـش الإرهابيـة، والعثورعلى كدس للسلاح والعتاد".

وأضاف، "حيث افتتح أبطال الجهاز عملياتهم في مُحافظة الأنبار من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، استطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش، حيثُ كان يُخطط هؤلاء لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".

وتابع، "وباشر شُجعان الوطن في جهازنا بعمليتين نوعيتين، الأولى في محافظة بغداد - قضاء التاجي، والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش، وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار 81 ملم، والثانية في محافظة كركوك والتي أُطيح بها بعنصر إرهابي".

وأشار إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب له القدرة الكاملة على إحباط المُخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، وأن عملياته دقيقة للغاية، وما يُعرض على المواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي هو جُزء قليل من عملياتنا البطولية".

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