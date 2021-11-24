2021/11/24 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصبحت الطفلة باريس محمد؛ صاحبة الـ10 سنوات، الشهر الماضي، أصغر عضو على الإطلاق في غرفة التجارة بولاية جورجيا الأميركية بتأسيسها شركة لمستحضرات التجميل.وقالت الإذاعة الأميركية إن الطفلة “دخلت التاريخ” بتأسيسها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفلة تدخل التاريخ بامتلاكها شركة لمستحضرات التجميل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفلة تدخل التاريخ بامتلاكها شركة لمستحضرات التجميل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفلة تدخل التاريخ بامتلاكها شركة لمستحضرات التجميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).