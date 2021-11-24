صور من التظاهرات في ’سراي آزادي’ وسط السليمانية

2021/11/24 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل متظاهرو السليمانية، مساء الأربعاء، إلى "سراي آزادي" وسط المدينة، وسط تصعيد احتجاجي، ومحاولات لفض التظاهر من قبل القوات الأمنية.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، وصول المتظاهرين إلى سراي آزادي الذي يعتبر الميدان الأهم بالنسبة لأهالي المدينة أثناء تنظيم وقفات احتجاجية، والذي يعني باللغة العربية "ساحة التحرير".

وتستمر تظاهرات طلبة جامعة السليمانية في يومها الرابع، اليوم الأربعاء، وسط تصعيد وتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى سوق السليمانية الكبير.

ورصدت كاميرا "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، جانباً من التظاهرات التي وصلت إلى سوق السليمانية الكبير من جانب سوق مولوي، فيما تستمر القوات الأمنية بمحاولات تفريق المتظاهرين.

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مشهد مؤثر من احتجاجات الطلاب (صورة)

جمع الطلاب المتظاهرون، الأربعاء، بقايا القنابل الدخانية وسط جامعة السليمانية.

وأظهرت صور تابعها "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، قيام الطلاب بجمع بقايا القنابل الغازية وسط جامعة السليمانية.

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