لحلول مستدامة... لِمَ لا يقتدي العالم بالآسيويين الذين استخدموا الخيزران لبناء منازلهم منذ آلاف السنين؟

2021/11/24 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال بحثه عن أساليب جديدة لبناء منازل مستدامة، عاد إيرل فورلاليس إلى ماضي أجداده، السكان الأصليين، الذين عاشوا على مر الأجيال، داخل أكواخ تقليدية، مصنوعة من الخيزران، وقائمة على ركائز خشبية متينة، تعرف بـ"باهاي كوبو" (Bahay Kubo).

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