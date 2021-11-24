وزير الخارجية: العراق نشر السلام على الصعيدين الإقليمي وبغداد عادت “نقطة التقاء”

2021/11/24 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمر اليوم ذكرى الدبلوماسية العراقية ومرور نحو قرن من الزمن على تأسيس أول وزارة خارجية عراقية في وقت تمر به البلاد بجملة إرهاصات سياسية وأمنية واقتصادية

وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق شرع في تأكيد قيمة الدبلوماسية ونشر السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي مبينا أن بغداد عادت منطقة التقاء.

وأشار إلى أهمية الدبلوماسية في الخروج من مرحلة الانعزال والمقاطعة الى مرحلة جديدة من الانفتاح ورسم الدبلوماسية التي تقوم على مبدأ حسن لجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

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