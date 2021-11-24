متظاهرون یحرقون مبنی مقر حركة التغییر في السلیمانیة

2021/11/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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المتظاهرون يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سيد صادق ومواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مركز السليمانية

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