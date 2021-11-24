العراق يسجل انخفاضاً كبيراً بوفيات الجائحة وارتفاعاً طفيفاً بالإصابات

2021/11/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1377 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاحخلال 24 ساعة بلغ عددهم 110252".

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