انطلاق مباراة منتخبي فلسطين واليمن في بطولة غرب اسيا للشباب

2021/11/24 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انطلقت مساء اليوم مباراة منتخبي فلسطين واليمن على ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب اسيا الثانية للشباب .ويتصدر منتخبنا الشبابي فرق المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على الكويت بثلاثية دون رد وعلى البحرين برباعية نظيفة ./انتهى

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