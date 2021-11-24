جهاز مكافحة الإرهاب يحبط عملية إرهابية في هيت ويعتقل 6 من عصابات داعش الاجرامية

2021/11/24 | 17:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي وإلقاء القبض على 6 آخرين بعمليات لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظات الأنبار وبغداد وكركوك.وقال رسول في بيان، إنه “بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من احباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، وألقى القبض على 5 من عصابات داعـش الإرهابيـة وعثُر على كدس للسلاح والعتاد”، لافتا الى أن “أبطال الجهاز افتتحوا عملياتهم في مُحافظة الأنبار من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، استطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش (من بين […]

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