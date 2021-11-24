2021/11/24 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الاربعاء، أن تغيير سعر الصرف منع تسريح الاف الموظفين، فيما اشار الى ان موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.وقال علاوي في بيان للوزارة انه "في الاسابيع القليلة الماضية، كانت هناك …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية العراقي: تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية العراقي: تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).