عبد الجبار: حقل الرميلة يشكل ثلث إنتاج العراق من النفط

2021/11/24 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- وسام الملاأعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، تأسيس شركة البصرة للطاقة، فيما أشار إلى أن حقل الرميلة يمثل ثلث إنتاج العراق من النفط.وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم نعلن تأسيس شركة البصرة للطاقة بقرار عراقي بعد موافقة مجلس الوزراء"، مبيناً أنه "سيتم استثناؤها من الشرط القانوني لعمر السنتين وبذلك استوفت الجانب القانوني".وأشار إلى أنه "يأمل بأن يكون تأسيسها منعطفا لتجاوز الإخفاقات السابقة، وتحقق الخطط الموضوعة للإنجاز للوصول الى انتاج الذروة بحلول العام 2027"، مؤكدا أن "انتاج حقل الرميلة يشكل ثلث انتاج العراق من النفط".وأضاف، أن" شركتا بترو جاينا وبريتش بتروليوم هما المساهمتان مع شركة سومو وشركة نفط البصرة".

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