نفط البصرة تعلن نسبة العاملين العراقيين بحقل الرميلة

2021/11/24 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رغبة لدى العاملين تتضمن تبني تقديم طرق جديدة للعمل.

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