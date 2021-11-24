الدفاع المدني تخمد حرائق مفتعلة في عدد من الدور بالفلوجة

2021/11/24 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن اخماد حرائق مفتعلة داخل عدد من الدور السكنية في قضاء الفلوجة أثر نزاع عشائري.

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