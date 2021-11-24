2021/11/24 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن فصائل عراقية مسلحة هددت بإجبار القوات الأميركية على الانسحاب نهاية العام.

ونقلت المجلة عن متحدث في فصيل مسلح لم تسمّه قوله إن الفصائل العراقية تمكنت من إجبار القوات الأميركية على الانسحاب عام 2011، قبل عقد من انتصار طالبان في أفغانستان، وتخطط لتكرار ذلك قريبا في العراق حيث هي أقوى وأكثر عددا اليوم، وأضاف ان لدى الفصائل القدرةَ على المواجهة والنفس الطويل والإصرار على طرد أي قوات أجنبية من الأراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: فصائل مسلحة هددت بإجبار القوات الأميركية على الانسحاب نهاية العام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: فصائل مسلحة هددت بإجبار القوات الأميركية على الانسحاب نهاية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).