التعليم تصدر قراراً جديداً بشأن هذه الفئة

2021/11/24 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن قبول الطلبة المكفوفين في الجامعات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “حرصا على دعمهم وتمكينهم من القبول في الجامعات وجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب بشمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 صعودا بالتقديم الى القبول المركزي على وفق رغبة الطالب ومعدله للالتحاق بالدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2021”.

كما وجه وزير التعليم، وفق البيان، “بتوفير فرصة لأقرانهم المكفوفين من ذوي المواليد السابقة لسنة 1990 للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية وإعفائهم من الأجور الدراسية”.

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