أول تصريح لأدفوكات بعد الاستقالة: الطموحات لا تتناسب مع الإمكانيات

2021/11/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدرب الهولندي ديك أدفوكات الذي

استقال من تدريب المنتخب الوطني

العراقي، أمس الثلاثاء، قبل أسبوع واحد

من المشاركة في كأس العرب لكرة القدم في

قطر إن "التوقعات والطموحات للفريق

العراقي لا تتناسب مع

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