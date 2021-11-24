الحشد يدمر مضافات لداعش ويضبط 11 صاروخاً شرقي الانبار

2021/11/24 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دمرت قوة من الفوج الثاني في اللواء 27 بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عدد من المضافات لفلول “داعش” الارهابي وضبط 11 صاروخا شرقي الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها القوة بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت من تدمير عدد من المضافات لفلول داعش الارهابي في كرمة الفلوجة شرقي […]

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