محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يعقدان اجتماعًا نادرًا رفيع المستوى.. إليكم سبب أهميته

2021/11/24 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد كان تطورًا مذهلاً، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في أنقرة هذا الصيف للاجتماع مع الرئيس التركي.ما حدث بعد ذلك كان أكثر إذهالًا، مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.هذا الأسبوع، يجتمع الزعيمان للمرة الأولى منذ سنوات.

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