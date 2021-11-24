2021/11/24 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت الصين قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير اتباع القيم والتقاليد والعادات الاشتراكية، حيث تحارب الصين “ثقافة المشاهير” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قانون صيني جديد يقيد المشاهير..



ويحذر من هذا الفعل المركز الخبري الوطني.

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