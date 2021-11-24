2021/11/24 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تطلق النار في سوق السليمانية (فيديو)

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