نائب يكشف عن سلاح قلص

2021/11/24 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب المنحل ايوب الربيعي، اليوم الاربعاء، عن اهمية سلاح ساهم في تقليص شر الحدود بنسبة 50%.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الحدود العراقية – السورية شكلت لسنوات مصدر تهديد امني مباشر للبلاد خاصة المدن الغربية وكانت احدى اهم عوامل المسببة لاحداث حزيران 2014 كونها ملاذ للتنظيمات المتطرفة، بالاضافة الى انها تشكل بيئة معقدة جدا تمتد لمئات الكليومترات".

واضاف الربيعي، أن "استخدام الكاميرات الحرارية وبشكل مضاعف على الحدود مع سوريا اسهم في خفض معدلات التسلل بنسبة 50% خلال الاشهر الماضية اعتقال العشرات منهم"، لافتا الى ان "الكاميرات تحولت الى سلاح فعال في ضبط امن الحدود من خلال قدرتها على الرصد لمسافات بعيدة وفي الانواء متقلبة".

واشار الى ان "الحدود العراقية – السورية كانت لوقت قريب من اسخن مناطق البلاد لكن الوضع اختلف الان وباتت نسبة الخروقات محدودة قياسا ببقية مناطق البلاد".

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