حرق مديرية ناحية بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية

2021/11/24 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

نشب حريق، اليوم الأربعاء، في مديرية ناحية بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)ان "حريقا نشب في مديرية ناحية بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية".

هذا واقدم عدد من المتظاهرين في السليمانية، اليوم الأربعاء، على حرق مبنى مقر حركة التغيير.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، متظاهرين في السليمانية اضرموا النار في مقر مبنى حركة التغيير".

وأضاف ان "السليمانية تشهد مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مركز المحافظة".

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