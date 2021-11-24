محمد بن زايد يصل تركيا بعد سنوات من التوتر بين أنقرة وأبوظبي

2021/11/24 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، الأربعاء، في زيارة رسمية تؤشر على زيادة تقارب العلاقات بين الإمارات وتركيا بعد سنوات من التوتر.

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