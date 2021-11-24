الخطأ المقدس - عذري مازغ

2021/11/24 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليس أكثر من ابتزاز سياسي لتمرير كل المخططات الامريكية عبر ما يسميه المغاربة بالعمق الإفريقي: اكثر من مرة يسأل احد الصحفيين وزير خارجية الولايات المتحد حول مصير اعترافهم بمغربية الصحراء والجواب هو نفسه منذ بداية رئاسة بايدن تصور أن إسرائيل حتى الآن لا تعترف بمغربية الصحراء برغم ذلك الإتفاق الابراهامي او الإبراهيمي أو لا ادري ماذا يسمونه ..



والحال أن أي "حنقري" ......





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