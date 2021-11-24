2021/11/24 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يؤكد تطلع العراق إلى الدعم الدولي لتعزيز خطط الإصلاح الاقتصادي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:44

واع/

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