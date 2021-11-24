2021/11/24 | 18:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة تاجر مخدرات وسط المحافظة.وذكر المصدر، أن “قوة أمنية عثرت على جثة تاجر مخدرات بمنطقة الرضوية وسط مدينة النجف مركز المحافظة”.وبين المصدر، ان “التاجر قتل بواسطة رمانة يدوية”، لافتا إلى أن “الاجهزة الامنية قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية […]

ظهرت المقالة العثور على جثة تاجر مخدرات قضى بـ”رمانة يدوية” في النجف أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة تاجر مخدرات قضى بـ”رمانة يدوية” في النجف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة تاجر مخدرات قضى بـ”رمانة يدوية” في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).