2021/11/24 | 18:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تعلن تسجيل اسماء 700 مهاجر للعودة الطوعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن تسجيل اسماء 700 مهاجر للعودة الطوعية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن تسجيل اسماء 700 مهاجر للعودة الطوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).