اسم مفاجئ يقترب من قيادة مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

2021/11/24 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد حدد المدرب المؤقت المحتمل حتى نهاية الموسم، في حالة فشل التعاقد مع بوتشيتينو.ورحل سولشاير عن مانشستر يونايتد بعد 3 سنوات، وتولى قيادة الفريق مايكل كاريك كمدرب مؤقت خلفا للمدير الفني النرويجي.وارتبط النادي الإنجليزي بالعديد من المدربين، على رأسهم ماوريسيو بوتشيتينو، لكن ناديه باريس سان جيرمان يرفض التخلي عنه.شبكة “MEN” البريطانية، والمقربة من الشياطين الحمر، أكدت أن رالف رانجنيك، المدير الرياضي السابق لمانشستر يونايتد، ومدرب لايبزج والشهير بـ”مجنون الكرة”، هو “الاسم المفاجئ” الأقرب لخلافة سولشاير.وأشارت التقارير إلى أن رانجنيك الألماني، هو الخيار المفضل لإدارة مانشستر يونايتد، من أجل تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، في ظل صعوبة الحصول على ماوريسيو بوتشيتينو.وأشارت التقارير إلى أن رانجنيك الألماني، هو الخيار المفضل لإدارة مانشستر يونايتد، من أجل تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، في ظل صعوبة الحصول على ماوريسيو بوتشيتينو.

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