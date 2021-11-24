ثلاثي عربي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم للاندية

2021/11/24 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهلت ثلاثة اندية عربية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2021، والتي من المقرر إقامتها في الإمارات مطلع عام 2022، بعد ان حجزت 6 أندية مقاعدها في البطولة من أصل 7.

وحجزت 5 أندية حتى الآن مكانها في البطولة، وهي الأهلي المصري “دوري أبطال إفريقيا”، تشيلسي الإنجليزي “دوري أبطال أوروبا”، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي “مرشح عن قارة أوقيانوسيا”، مونتيري المكسيكي “دوري أبطال الكونكاكاف”، الهلال السعودي “دوري أبطال آسيا”، إضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

وسيكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 تشرين الثاني الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، قد أعلنت عن إجراء القرعة بشكل رسمي يوم 29 من شهر تشرين الثاني الجاري، لتحديد المباريات والطريق نحو المباراة النهائية.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في شهر تشرين الاول الماضي، اختيار دولة الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، التي حصلت على شرف تنظيم مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (2009 و2010 و2017 و2018).

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين (9 و19) كانون الاول 2021، لكن تم تأجيلها لتقام في وقت لاحق.

لم يتحدد الموعد الجديد لكأس العالم للأندية، لكن التقارير تشير إلى أنها ستكون في بداية 2022 وتحديدا في شباط.

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