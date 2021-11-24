الأمن الوطني يداهم منزلاً ويعتقل احد أكبر تجار المخدرات

2021/11/24 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

داهم جهاز الأمن الوطني أحد المنازل في مدينة النجف لاعتقال أحد تجار المخدرات لحظة استلامه لشحنة كبيرة من مادة الكريستال.

وتحولت العملية الأمنية الى مواجهة اصيب خلالها عدد من عناصر القوة المنفذة للعملية، لكنهم تمكنوا من اعتقال افراد العصابة ومصادرة الكميات التي كانت بحوزتهم.



واشار مدير اعلام قيادة شرطة النجف مقداد الموسوي إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في المحافظة لمتابعة وملاحقة الموضوع، من اجل تضييق الخناق على تجار المخدرات.

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