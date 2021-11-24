حكومة الاقليم تبحث تطورات التوتر الناجم عن تصاعد حدة الاحتجاجات

2021/11/24 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس وزراء إقليم كردستان تطورات الاوضاع الامنية في الاقليم في ظل تصاعد التوتر وازدياد حدة الاحتجاجات في يمختلف مدن الاقليم.

وقرر المجلس تخصيص مبالغ مالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين أوضاع الطلبة في الأقسام الداخلية وأوصى قوى النشاطات المدنية بضمان الحق في التظاهر السلمي للطلبة المطالبين بحقوقهم بعيداً عن العنف معربا عن إدانته في الوقت ذاته بأشد العبارات ازدراء وإهانة مقدسات الإقليم وعلم كردستان من قبل بعض الأشخاص، والاعتداءات والاستخفاف بالقوات الأمنية وتدمير المؤسسات وتخريبها.

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