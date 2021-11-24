طائرات F16 العراقية تنفذ 3 ضربات وتدمر كهفا ونفقا لداعش في طوزخرماتو

2021/11/24 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الاعلام الأمني قيام القوة الجوية بتنفيذ ثلاث ضربات استهدفت فيها أوكارا لتنظيم داعش.

الخلية قالت في بيان ان القوة الجويـة ونفذت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبواسطة طائرات اف ستة عشر العراقية ثلاث ضربات ضـمـن قـاطع مسـؤولية لواء المشاة الثالث والخمسين الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى على الحدود الفاصلة للمقر المسيطر في طوز خرماتو مبينة ان الضربات أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات داعش الإرهابية.

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