2021/11/24 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يرعى اتفاقيتين للتعاون العلمي مع جامعة بولونيا الإيطالية المركز الخبري الوطني.

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