هويتنا الثقافية وحصان طروادة الجديد

2021/11/24 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

لم تعد الحرب اليوم كتلك التي كانت

بالأمس..



كل شيء تغير..



ولكي أغزو أرضك

وأنهب ثروتك وأستبيح كل شيء وأعده -كما

في عرف الغزاة- مغنما يسهل الوصول إليه

فما علي إلا أن أغير ستراتيجية الغز

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