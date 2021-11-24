وصار الإعلام

2021/11/24 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

يوشك التسطيح أن يصبح طلقة الرحمة

ثمة عناصر كثيرة ساهمت مساهمة فاعلة في

أن يبلغ المشهد الإعلامي أو الواقع

الإعلامي إلى ما وصل إليه من تردٍ وخيبة

أمل ولعل هذه العناصر كادت تمثل

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