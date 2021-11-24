بعد توقيف صحفييْن.. النروج تستدعي سفير قطر

2021/11/24 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت النروج السفير القطري لدى أوسلو، الأربعاء، بعد الاحتجاز المؤقت في الإمارة لمراسلَين تلفزيونيَين نروجيَين وثقا الاستعدادات المثيرة للجدل لاستضافة مونديال كرة القدم.

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