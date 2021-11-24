الملك سلمان: العلاقات السعودية – الروسية شهدت قفزات نوعية

2021/11/24 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أن العلاقات السعودية - الروسية "وطيدة وتاريخية" وشهدت "قفزات نوعية" في السنوات الأخيرة، مشددا على أن الدولتين تتشاركان في "عدة مبادئ رئيسية".

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