2021/11/24 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصدر يطلق تصريحات تخص المستقلين: محاولات لإسقاطهم وإيصال متحزبين للبرلمان

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