البرلمان الكردي يخرج عن صمته.. التظاهرات تؤكد فشل حكومة كردستان

2021/11/24 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، الأربعاء، أن التظاهرات الأخيرة في السليمانية تؤكد فشل حكومة الإقليم.

وقال عبد الله، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحزاب السلطة والعوائل الحاكمة تتنعم بالخيرات والأموال، في الوقت الذي يعيش المواطن أوضاعاً سيئة جداً من الناحية الاقتصادية في ظل ارتفاع سعر الوقود وتأخر صرف الرواتب وزيادة معدلات الضرائب".وأضاف أن "التظاهرات أثبتت فشل حكومة الإقليم، بالرغم من محاولتها تصوير كردستان على أنها جنة، لكن الواقع بختلف تماما".

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