2021/11/24 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء ، بحماية المرشحين الفائزين المستقلين ومنع الاعتداء عليهم وترهيبهم أو ترغيبهم ، فيما اكد على عدم مشاركته في حكومة توافقية وقال الصدر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يطالب بحماية المرشحين الفائزين في الانتخابات..



ويؤكد: لن اشترك في حكومة توافقية المركز الخبري الوطني.

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