2021/11/24 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات موقع التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.وجرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سعودي “أساء للذات الإلهية” في الرياض المركز الخبري الوطني.

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