من أعلام بلادي --- البروفيسور - شاكر خصباك - - عبد الجبار نوري

2021/11/24 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري من أعلام بلادي---- البروفيسور " شاكر خصباك "عبدالجبارتوريأن ا د شاكر خصباك من مواليد 1930 الحله يعد واحداً من أعلام العراق المعاصر فهو قاص وروائي وكاتب مسرحي ومترجم وكاتب مذكرات ومقالات أضافة أنه أكاديمي كبير في علم الجغرافيا ، وقد حصل على درجة الأستاذية عام ،1974، وهذا النبوغ ليس غريباً أن خاله شاعر ثورة العشرين ، محمد مهدي البصير ، وهل يخفى القمرُ ؟ ، وتمرُ ذكرى وفاة القامة العراقية ال ......





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