الآسايش: اعتقلنا العنصر الأمني الذي اعتدى بالضرب على أحد المتظاهرين

2021/11/24 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مديرية الأمن بمحافظة السليمانية انها اعتقلت عنصرا أمنيا قام بالاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين خلال تظاهرات طلبة الجامعات.

وأكدت المديرية في بيان ان الواجب الملقى على عاتقها هو منع أي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار لكنها تمنع في الوقت ذاته جميع ضباطها ومنتسبيها من ارتكاب أي تجاوز تجاه المواطنين والمتظاهرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا يظهر اعتداء شخص يرتدي الزي المدني على أحد المتظاهرين عبر ركله بعد سقوط المتظاهر على الأرض وذلك اثناء احتجاجات طلاب الجامعات والمعاهد والتي طالبوا فيها بإعادة صرف المنح المالية الشهرية للطلاب الجامعيين.

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