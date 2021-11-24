الصدر: جربنا خلطة العطار وكانت فاشلة لذا لن اشترك في حكومة توافقية مطلقاً

2021/11/24 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء ، من تعرض المرشحين الفائزين في الانتخابات للقتل بغية الاستيلاء على أصواتهم وفوز المرشحين الحزبيين الذين يتأخرون عنهم في لائحة الأكثر حصولاً على الأصوات.

وقال الصدر في لقاء مع عدد من الفائزين في الانتخابات بصفتهم مرشحون مستقلون، إن “فوز المرشحين المستقلين هو صورة جميلة بالنسبة لي، لكنه مخيف للبعض، كما أن الطرف الخاسر في الانتخابات يعمد إلى سرقة أصواتهم ليصعد مرشحوه الخاسرون إلى البرلمان بدلاً عنهم، وهذا مرفوض قطعاً”.

وأضاف أن “بعض الأحزاب تلجأ إلى ضمّ المرشحين الفائزين إليها، إما بالترغيب عبر شرائهم بالأموال، أو بالتهديد، كما أنهم قد يتعرضون للقتل”.

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