2021/11/24 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، شمول 410 مواطنين من العجزة والأيتام في المحافظة براتب الرعاية الاجتماعية.وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار، غالب الأسدي، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تعلن شمول عدد من عجزة وايتام ذي قار براتب الرعاية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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