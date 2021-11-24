استقلال لبنان بنكهة الاحتلال

2021/11/24 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشبيه الذي لجأ إليه رئيس الحكومة اللبنانية حول عيد الاستقلال يفتقد الحساسية التي كان من المفترض أن يتحلّى بها الرجل بحكم موقعه في السلطة، وفي الأعمال، وبحكم علاقاته وتجواله في الداخل وفي الخارج.

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