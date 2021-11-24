وجها لوجه.. الصدر يطلق وصفا على المستقلين الفائزين في الانتخابات

2021/11/24 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، المرشحين المستقلين الذين افرزتهم الانتخابات المبكرة بـ "الصورة الجميلة".

وقال الصدر خلال لقائه باعضاء تحالف "العراق المستقل"، (24 تشرين الثاني 2021)، ان هذه الصورة الجميلة يراها البعض بـ "المخيفة" كذلك.

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