المنتخب الفلسطيني يكسب اول ثلاث نقاط من اليمن في غرب اسيا للشباب

2021/11/24 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ حقق المنتخب الفلسطيني اول انتصار له على نظيره اليمني بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي مساء الاربعاء لحساب المجموعة الأولى لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب أسيا الثانية للشباب .وبدأ الفريق اليمني ضاغطا خلال الدقائق الأولى من بداية المباراة وكان هو الافضل نسبيا على عكس الفريق الفلسطيني الذي بدأ مدافعا حتى الدقيقة 14 أضاع قيس طه هدفا محققا لفلسطين برأسية بعد ان عادت الكرة من الحارس اليمني الا انه أرسل كرته إلى الخارج الملعب.وتمكن الفريق الفلسطيني من التقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء سجل منها جوزيف الصباحي الهدف الأول لفريقه ، وفي الدقيقة 32 أطلق اللاعب خالد النبراسي كرة قوية اختبر فيها الحارس اليمني بسام صالح الذي أبعدها بصعوبة الى خارج .وكاد حسن الكوماني ان يعيد اليمن الى واجهة التعادل بعد ان اضاع فرصة لاتعوض قبل نهاية الاول الذي انتهى بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف واحد.وفي الشوط الثاني هدد المنتخب اليمني المرمى الفسطيني بالدقيقة 49 ارتطمت كرة اللاعب قاسم الشرفي بالعمود وذهبت الى ضربة ركنية.وفي الدقيقة 51 عاد خالد النبراسي من تسجيل هدف ثان لفريقه من ركلة جزاء نفذها بإتقان الى المرمى.وبعد الهدف حاول اليمنيون بالضغط على مرمى فلسطين بالعودة للمباراة وسنحت فرصة من ركلة حرة على قوس الجزاء بالدقيقة 75 اضاعها عبد الرحمن الشامي الى ضربة ركنية بعد ان اصطدمت كرته بالمدافع الفلسطيني حتى صافرة الحكم اللبناني احمد علاء الدين بانتهاء المباراة بفوز شباب فلسطين على نظيره اليمني بهدفين دون رد ليحصل على اول ثلاث نقاط بينما لم يحصل اليمن على اية نقطة./انتهى

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